www.youtube.com/watch?v=EMux_UHmpvc

www.youtube.com/watch?v=Kd6pVAb_tHs

www.youtube.com/watch?v=YB91BBPt8g4

www.youtube.com/watch?v=9exJNJzKs0E

www.youtube.com/watch?v=au2dSuoyILQ

www.youtube.com/watch?v=6b9f12vKCDA

www.youtube.com/watch?v=OjbAs5F_bYY

What's wrong with US?

If you're proud, to be "Deplorable" or "Nasty", maybe you shouldn't be?